Bertolotti Ispi | “I talebani si stanno dimostrando incapaci di gestire il Paese”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 30 marzo 2024) Claudio, ricercatore dell’, in esclusiva ai nostri microfoni sul nuovo annuncio dei: “La vecchia leadership continua a confermarsi”. Un nuovo annuncio deispaventa il mondo. Il mullah in un messaggio ha svelato la propria volontà di lapidare le adultere in pubblico. Una reintroduzione della fustigazione che peggiora maggiormente la condizione delle donne in Afghanistan. Noi di questo ne abbiamo parlato in esclusiva con Claudio, ricercatore dell’. L’annuncio deispaventa l’Occidente – Notizie.com – © AnsaDottor, ihanno annunciato di voler lapidare le adultere in pubblico. Cosa c’è di vero e perché lo hanno fatto. “E’ assolutamente tutto vero. I ...