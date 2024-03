Benedizione scuola negata | il sindaco la impone con ordinanza | si farà Attività alternative per chi non desidera partecipare

È accaduto in una scuola in provincia di Modena : il preside ha vieta to al prete di dare la benedizione Pasqua le alla scuola . In linea di principio, potrei anche essere d'accordo: la scuola è uno ... (ilgiornaleditalia)

Pioltello, scuola chiusa per il ramadan, a Modena preside vieta la Benedizione per Pasqua: surreale - È accaduto in una scuola in provincia di Modena: il preside ha vietato al prete di dare la Benedizione Pasquale alla scuola. In linea di principio, potrei anche essere d'accordo: la scuola è uno spazi ...informazione

Monte Grimano Terme, il sindaco di centro destra impone con un’ordinanza la Benedizione pasquale a scuola - Il preside lo ha spiegato alla stampa locale: decide il consiglio di istituto e “nessuna richiesta formale mi è arrivata”. Niente da fare. Il sindaco di centro destra (Forza Italia) di Monte Grimano T ...bologna.repubblica

Benedizione vietata a scuola, Sebastianelli (PDF): "Un laicismo mascherato da laicità" - Questo ha dichiarato Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale, per le Marche, del Popolo della Famiglia, riguardo alla notizia del divieto alla Benedizione dato dal dirigente dell'IC Raffaello Sanz ...viverepesaro