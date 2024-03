Belve 2024 | Francesca Fagnani svela le novità del programma | ospiti e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 30 marzo 2024) Grande attesa per una nuova edizione di ‘‘, ilcondotto da. Saranno tantissime lee glivip che si alterneranno nel corso delle puntate e che si metteranno a nudo tra botta e risposta con la conduttrice. Vediamo insiemeandrà in onda. “” coned elencodella nuova stagione Manca pochissimo al ritorno in tv dicon ‘’,ideato e condotto dalla giornalista. La nuova edizione andrà in onda per cinque settimane, sempre in prima serata su Rai2. Il primo appuntamento è previsto per ...