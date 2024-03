Bello latino americano | un lodigiano nella seconda coppia italiana più brava al mondo

(Di sabato 30 marzo 2024) Casalpusterlengo –alnel balloc’è un. Si tratta di Francesco Spagnolo di Casalpusterlengo che, insieme alla compagna di ballo torinese Eliza Dan, ha trionfato al campionato mondiale della disciplina. Un secondo posto al Campionato delWDSF DanzeAmericane 2024, disputato a Budapest, in Ungheria, considerato un vero e proprio traguardo per il 23enne e la torinese di 30 anni, che ballano insieme da ormai quasi un anno. Classificarsisemifinale del WDSF Professional Division World Championship Latin è sempre stato uno dei loro sogni, perché si tratta della categoria di danza all’apice della carriera di un ballerino. E ...

