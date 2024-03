2024-03-28 13:50:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere : Con l’avvicinarsi della fine della stagione, si intensificano le voci relative al ... (justcalcio)

Il Bayern Monaco continua le ricerche e le valutazioni per la guida tecnica della prossima stagione. Secondo “Bild” Xabi Alonso rimane la prima opzione per il dopo- Tuchel , ma sembra difficile ... (sportface)

Riparte con il botto la Bundesliga dopo la sosta per le nazionali, con il Klassiker ad infiammare il ventisettesimo turno. Una gara che dopo oltre un decennio non vede né Bayern Monaco nè Borussia ... (infobetting)

Bayern, Tuchel: 'Complimenti al Leverkusen per la vittoria della Bundesliga' - Thomas Tuchel è intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland dopo la sconfitta patita dal suo Bayern in casa contro il Borussia Dortmund. Lo 0-2 arrivato nel `Klassiker`,.calciomercato

Bayern, Tuchel si arrende al Leverkusen: "Non ho speranza, è finita" - La sconfitta maturata dal Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund ha posto la parola fine sulla Bundesliga Tuchel ne sembra essere convinto, considerati i tredici punti di distacco rispetto alla ...corrieredellosport

Bayern, ormai è addio al titolo: ora è a -13 dal Leverkusen - La 27ª giornata pesa tantissimo sul destino del campionato: la capolista, sotto 0-1 in casa con l'Hoffenheim fino all'88', ha vinto 2-1 in rimonta, portandosi a quota 73 in classifica. E così la squad ...gazzetta