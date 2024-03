Battuto Zverev | Sinner-Dimitrov in finale domenica alle 21

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 mar. (askanews) – Grigornon si ferma più: la testa di serie numero 11 del seeding, dopo Alcaraz, batte anche Alexander(4 del tabellone) e vola inal Miami Open, dove sfiderà Jannik. Ci sono volute 2 ore e 37 di gioco per decidere il rivale dell’azzurro, oltre il doppio rispetto a quanto impiegato dal campione di Melbourne per liberarsi di Daniil Medvedev. 6-4, 6-7, 6-4 i parziali per il bulgaro, già sicuro di rientrare in Top-10 da lunedì a ben 65 mesi di distanza dall’ultima volta. A 32 anni,raggiunge la sua terzain un Masters 1000. Sono tre i precedenti tra Grigor e, con l’azzurro che guida 2-1 e che ha sempre vinto sul veloce (Miami e Pechino 2023). Laè in programma ...