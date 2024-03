Basket | Serie A2 2023 2024 | Trapani passa a Nardò | Cantù asfaltata da Cividale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Prosegue la fase ad orologio diA2 RISULTATI E CLASSIFICHE Latina (Gruppo Verde) sorprende Cento (Gruppo Rosso) 69-65. Torna al successo la squadra laziale dopo quattro sconfitte in fila. Bene Parrillo con 16 punti e 3 rimbalzi e Romeo con 14 punti e 3 assist. In doppia cifra anche Mayfield con 11 punti e 5 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 13 punti dell’eterno Delfino.(Gruppo Verde) perde male a(Gruppo Rosso) 82-59. Sponda, 18 punti a testa per Lamb, Mastellari e Redivo, che confezionano la settima vittoria in fila del club friulano. Forlì (Gruppo Rosso) batte Cremona (Gruppo Verde) 78-61. Sono 19 per Johnson con 6 rimbalzi e 3 assist. In doppia cifra anche Cinciarini e Zampini con 12 punti a testa. Non bastano a Cremona i 14 punti di Tortu. Bologna (Gruppo Rosso) batte 80-63 ...