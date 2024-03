Basket | Serie A1 2023 2024 | Treviso batte Pesaro 93-78 | Tortona vince su Cremona per 87-76

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024)93-89 nella sfida valevole per la venticinquesima giornata dellaA1dimaschile. Partita fondamentale in ottica salvezza che ha regalato spettacolo sul parquet del Palaverde con un bel testa a testa tra le due formazioni (27-26, 18-18, 22-20, 26-25 i parziali). Gli uomini di coach Francesco Vitucci sono più lucidi nei momenti chiave del match e centra davanti al proprio pubblico la quarta vittoria consecutiva, la decima stagionale. La formazione di Romeo Sacchetti invece paga il momento di appannamento in apertura di ultima frazione di gioco e non riesce a completare la rimonta negli ultimi minuti per ribaltare la situazione e riaprire il discorso salvezza. La Carpegna Prosciuttorimane, infatti, al ...