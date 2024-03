Basket | Serie A1 2023 2024 | Milano batte Reggio Emilia | ok Venezia e Trento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Prosegue la regular season diA1 con la 25ª giornata di campionato RISULTATI E CLASSIFICApassa a Napoli 97-90 e torna a vincere dopo la sconfitta in casa di Cremona settimana scorsa. Quarto ko consecutivo per i campani, che escono dalle prime otto in classifica (12-13). Alla squadra di Milicic non bastano i 25 punti di Pullen e i 20+6+9 di Ennis. Sponda Reyer, bene Simms con 22 punti e 4 rimbalzi, Tucker con 15 punti e 5 rimbalzi e Kabengele, che firma una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi. Reyer terza con 17 vittorie e 8 sconfitte.vince 72-68 sul parquet di. Solito Mirotic con 18 punti e 5 rimbalzi. Fa meglio Tonut con 19 punti e 2 rimbalzi. In doppia cifra anche Melli (10 punti+4 rimbalzi). Non bastano ai 17 punti con 5 rimbalzi e 5 ...