Baronissi | furto ai danni dei frati nel giorno del ‘Venerdì Santo’

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadri in azione, nel corso delle celebrazioni del Venerdì Santo a. A denunciarlo il sindaco del centro della Valle dell’Irno, Gianfranco Valiante che si è detto amareggiato per quanto accaduto, anche perché nel mirino dei malviventi è stato il convento della Santissima Trinità deiminori. I ladri, infatti, approfittando delle celebrazioni pasquali, sono entrati nelle celle trafugando il denaro dei. “Al peggio non c’è fine – ha detto il primo cittadino – Esprimiamo ferma condanna per l’ignobile gesto, soprattutto per il momento in cui è avvenuto il. Un gesto deplorevole, che lascia davvero sgomenti. Confermiamo affettuosa vicinanza ai “nostri””. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della locale stazione, intervenuti, nella ...