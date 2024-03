Bandai Namco rimuove diversi “Tales of” dal PlayStation Store

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 30 marzo 2024)videogiochi disono stati rimossi dalin Nord America. Parliamo diof Hearts R,of Xillia 2 eof Symphonia Chronicles. A colpire è il fatto che non ci sia stato nessun preavviso in merito. Come riporta anche Game Rant, questa decisione riporta a galla la questione della preservazione dei videogiochi in formato digitale. Ogni mese titoli più o meno importanti vengono rimossi dagli, entrando in una sorta di limbo dal quale possono risorgere, ma nel quale possono restare anche per sempre, determinando il loro oblio. I tre titoli in questione, che erano disponibili per3 eVita, ora non sono più acquistabili. In realtà, ...