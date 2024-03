Banda dei Rolex in azione | sfilato l’orologio a un 90enne al ritorno dalla spesa

(Di sabato 30 marzo 2024) Cattolica, 30 marzo 2024 - Va a fare laal mercato coperto, ma nella strada delviene 'abbracciato' da una donna che riesce a strappargli dal polso un preziosoDaytona. Vittima dell'aggressione un novantenne cattolichino che giovedì scorso, in via Verdi, è stato preso di mira da una coppia di malviventi fuggiti a bordo di un'auto con il ricco bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e stanno dando la caccia agli autori del colpo. Al setaccio le telecamere di sorveglianza nella zona, alla ricerca di indizi utili che possano consentire l'identificdei fuggitivi. Giovedì mattina il pensionato era andato a fare laal mercato coperto di Cattolica. Una volta fatti gli acquisti, ha caricato le buste della ...

