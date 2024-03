Baltimora | riprese ravvicinate del ponte crollato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) L'Associated Press è riuscita ad accedere da vicino ai rottami del Francis Scott Key Bridge, illo scorso 26 marzo dopo che una portacontainer si è schiantata contro un pilone. A bordo di una barca della Guardia Costiera degli Stati Uniti, una telecamera AP ha realizzato filmati straordinari dell'incidente e degli sforzi in atto per ripulire il fiume Patapsco dai rottami della nave cargo e dai resti del. Inaugurato nel 1977, il Francis Scott Key Bridge si estendeva per 2,6 chilometri all'ingresso del porto die consentiva ai residenti di attraversare il fiume Patapsco senza dover passare dalla città. Il porto diè stato a lungo un motore economico che fornisce migliaia di posti di lavoro ai residenti del Maryland, anche se altre attività commerciali locali hanno ...