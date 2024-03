Azienda logistica europea espande business grazie a treni merci Cina-Europa

(Di sabato 30 marzo 2024) Praga, 30 mar – (Xinhua) – Metrans, un attore di primo piano nel traffico di container nei porti marittimi in, ha ampliato i suoi servizi ferroviari collegando i mercati in crescita dell’Asia e dell’alle connessioni rapide di trasporto cargo dai. Agenzia Xinhua

Nuove assunzioni nelle telecomunicazioni - Sielte - In 700 nella logistica. Inserimento di un migliaio di persone al Gardaland Resort. Entro l'anno 200 assunti in Sielte. Gruppo Veronesi cerca 50 apprendisti. Borse di studio nelle rinnovabili ...avvenire

Esselunga assume: si cercano 300 persone per lavorare nei supermercati - In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’Azienda e di incontrare direttamente ... Panettieri, macellai e addetti alla ...monzatoday

Transizione “green”: 30 milioni di posti di lavoro in più entro il 2030 - Aziende in difficoltà: il 94% non ha i professionisti necessari e il 75% non trova i talenti di cui ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi ESG ...quifinanza