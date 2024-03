Avellino | truffatrice raccoglieva soldi per i bisognosi | ma intascava tutto lei

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 La beneficenza fatta per aiutare persone in difficoltà è un gesto molto nobile, ma quello stesso gesto può diventare ignobile e ripugnante se fatto per truffare le persone e intascare idestinati ai. E purtroppo è esattamente quello che ha fatto una 22enne di Salerno fuori all’ospedale Moscati di, dovecon una fittizia attività di beneficenza che in realtà finivano direttamente nelle sue tasche. La finta beneficenza Laaveva studiato bene la sua truffa: dopo aver raccolto le donazioni, per dare ancora più credibilità alla sua iniziativa, rilasciava ai donatori anche una finta fattura. I poliziotti però ci hanno voluto vedere chiaro e, quando hanno bloccato la giovane ...

