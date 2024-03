Auto in fiamme a Sant’Agata de’ Goti | probabile problema all’impianto elettrico

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’vettura è stata completamente divorata dal fuoco ade’. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Ad essere avvolta dalleè stata una Citroen C3 alimentata a gasolio parcheggiata in un cortile in località Cantinelle del comune saticulano. Le cause che hanno innescato il rogo dovrebbero essere ricercato in un malfunzionamento dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco di Telese Terme. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

