Autismo | la fontana di piazza del Quirinale s’illumina di blu

Roma, 30 marzo 2024 – La Presidenza della Repubblica, come ogni anno, aderisce alla "Giornata mondiale della consapevolezza dell'" promossa dall'Organizzazione Internazionale "Autism Speaks" che, dal 2007, si tiene il 2 aprile, data simbolica indicata dall'ONU. In questa occasione ladei Dioscuri, sita al centro didel, sarà illuminata di blu – come molti monumenti in tutte le città del mondo – dal tramonto di lunedì 1 aprile fino alla mezzanotte di martedì 2 aprile.