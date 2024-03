Attraversa la strada vicino a un supermercato nel Milanese e viene travolto da un’auto | è grave

(Di sabato 30 marzo 2024) A Cormano, nel, un uomo è statoda un'auto mentreva la. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Dopo gli episodi registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora Paura nel Salento per un pedone investito da un’auto in corsa. Il nuovo caso si è verificato, ... (dayitalianews)

Incidente nel milanese, travolto mentre Attraversa la strada: gravissimo - È sucesso sulla statale dei Giovi a Cormano nella serata di sabato 30 marzo. Grave un anziano di circa 90 anni ...milanotoday

Cirillo: “Volpi e volpini sulla strada per Bruxelles” - “Leggo e sento, in vista degli accordi che ci accingiamo a fare per le elezioni europee, continui attacchi ingiuriosi contro ‘il mostro’ Totò Cuffaro e chiunque faccia parte della Democrazia […] ...blogsicilia

BMW, altra gara clandestina con esito drammatico: Serie 4 fuori strada poi il volo - Un pericolo incidente ha coinvolto un BMW Serie 4 nera, la quale è uscita di strada sbattendo violentemente contro una roccia.auto.everyeye