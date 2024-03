Attentato a Mosca | la proposta | “Processo ai terroristi in Bielorussia | c’è la pena di morte”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 marzo 2024 - Ilai 4 presuntitagiki potrebbe svolgersi in, dove ladiè ancora consentita. Infatti in Russia lacapitale è nel codice ma è in discussione da anni, e nessuno è stato giustiziato dal 1996. Il regolamento del Consiglio d'Europa glielo vieta, e nel 2009 la Corte Costituzionale ha esteso il divieto fino all'abolizione delladinel Paese. Ma gli alleati di Vladimir Putin spingono per il ritorno delle esecuzioni dopo l’al Crocus, e lo stesso zar potrebbe così approfittarne per liberarsi di oppositori ealla luce del sole, dopo le morti sospette di personaggi a lui scomodi come Alexander Litvinenko, Anna Politkovskaja, ...