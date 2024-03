ATP Marrakech | il tabellone di Matteo Berrettini | esordio ostico con chi aveva impensierito Sinner | derby in vista

(Di sabato 30 marzo 2024)si appresta a tornare in scena, dopo la finale persa al Challenger di Phoenix e la sconfitta rimediata contro Andy Murray al primo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha scelto il torneo ATP 250 diper incominciare la propria stagione sulla terra rossa, beneficiando sempre del ranking protetto. Si incomincerà lunedì 1° aprile. Il finalista di Wimbledon 2021 esordirà al primo turno contro il sempre rognoso kazako Alexander Shevchenko, numero 58 del ranking ATP che è reduce da due eliminazioni al secondo turno tra Indian Wells e Miami e che agli ultimi Australian Open era uscito al debutto. Non sta affrontando un buon momento, ma è molto insidioso e tanti appassionati italiani se lo ricorderanno per aver seriamenteJannikagli ultimi ...

