Atletica | Mondiali Cross Belgrado 2024 | Jacob Kiplimo e Beatrice Chebet difendono i rispettivi titoli

(Di sabato 30 marzo 2024) Tutto come da pronostico aidiandati in scena a. Sianella gara senior maschile chein quella senior femminile sono riusciti a fare il bis e difendere iconquistati l’anno scorso nell’edizione di Bathurst. Nella capitale serba per prime protagoniste le donne, con la la 24enne keniana che ha chiuso con il tempi di 31:05, riuscendo ad avere la meglio su ilian Kasait Rengeruk (31:08) e su Margaret Chelimo Kipkemboi (31:09). Anche(28:09), ultimo vincitore della mezza Maratona di New York, nella gara maschile è riuscito a precedere di solamente 3 secondi il suo secondo classificato, in questo caso l’etiope Berihu Aregawi (28:12). Terzo gradino ...

Tra non molto tempo si tornerà in pista per aprire ufficialmente la stagione outdoor, oggi però è tempo di chiudere quella delle campestri. A Belgrado infatti si disputano i campionati Mondiali di ... (metropolitanmagazine)

Marcell Jacobs: "Le critiche mi hanno fatto male, ora corro solo per me stesso. Vincere l'oro non cambierebbe nulla" - GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024 - Marcell Jacobs: "Le critiche mi hanno fatto male, ora corro solo per me. Vincere un altro oro olimpico non cambierebbe nulla".eurosport

Atletica, Beatrice Chebet domina i Mondiali di Cross: il Kenya domina la top-5 - Beatrice Chebet ha rispettato il pronostico della vigilia e ha vinto i Mondiali di Cross. La fuoriclasse keniana si è imposta a Belgrado, domando il variegato tracciato allestito nella capitale serba ...oasport

Trisome Games: la “Rodolico” di Mazara è bronzo nel tennistavolo paralimpico - Tornando alla delegazione italiana, oltre ai 26 ori, ai 27 argenti e ai 22 bronzi conquistati, sono stati battuti tre record del mondo: due in Atletica nelle staffette 4×100 e 4 x400 e uno nel nuoto, ...itacanotizie