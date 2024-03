Atalanta | mille tifosi a Zingonia per accogliere la squadra dopo la vittoria a Napoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Grande accoglienza per l’al ritorno dalla trasferta vittoriosa di. Circanerazzurri si sono assiepati fuori dal centro sportivo Bortolotti died hanno applaudito ladi Gian Piero Gasperini. L’ha travolto 3-0 la formazione partenopea di Calzona allo stadio Maradona nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Lunedì primo aprile, invece, lasvolgerà una sessione di allenamento aperta al pubblico. I supporters nerazzurri proveranno dunque a spingere ancora la formazione di Gasperini in vista della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina. SportFace.