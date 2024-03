Atalanta | le pagelle di CM | fa tutto Miranchuk | Scamacca on fire E Carnesecchi

(Di sabato 30 marzo 2024) Napoli-0-37: paratona nel secondo tempo sulla deviazione ravvicinata di Osimhen. Poi dice di no altre due vol...

Al Maradona, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Napoli : le Pagelle del match I top e FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A ... (calcionews24)

Le Pagelle di Napoli-Atalanta 0-3, match della trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Vittoria preziosa per la Dea, che sale a 50 punti in classifica e mette probabilmente fine alle ambizioni ... (sportface)

Napoli-Atalanta 0-3, le pagelle di IamNaples.it: si salvano solo Meret e Zielinski - Ecco le pagelle di IamNaples.it della sconfitta del Napoli per 0-3 contro l'Atalanta: Meret 6,5: quando perdi in casa per tre gol di scarto ed il tuo ...iamnaples

Napoli-Atalanta 0-3, le pagelle: Difesa disastrosa, Osimhen evanescente e Raspadori fantasma - Il Napoli crolla sotto i colpi dell'Atalanta: 0-3 al Maradona e addio quasi definitivo alla Champions. Difesa da incubo, attacco inesistente ...napolipiu

Napoli-Atalanta, la pagella: Meret si salva, Juan Jesus bocciato - Il Napoli crolla al Maradona sotto i colpi dell'Atalanta. Una sconfitta pesante per 0-3 che spegne definitivamente anche le speranze azzurre di finire in Champions League. Gli azzurri salutano ...ilmattino