Atalanta | infortunio per Scalvini | le condizioni

Il georgiano Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire la contrattura e non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta . NOTIZIE CALCIO Napoli – Il Napoli ha diramato il ... (napolipiu)

Napoli-Atalanta 0-3 (Miranchuk 26’, Scamacca 45’, Koopmeiners 88’): ultimi 5 minuti al Maradona - 45' - Raddoppia l'Atalanta. Juan Jesus si fa soffiare ingenuamente il pallone, Miranchuk appoggia per Scamacca che con un diagonale impeccabile trafigge Meret. 40' - Spunto di Politano che rientra sul ...tuttonapoli

Atalanta, Scalvini out dolorante. Da valutare per i viola - Si fa male Giorgio Scalvini. Nel corso di Napoli-Atalanta, al 70esimo minuto c'è stata una sponda di Osimhen in area per Lindstrom, che stava per calciare a botta sicura se non fosse per ...firenzeviola

Napoli-Atalanta 0-2 (Miranchuk 26’, Scamacca 45’): entra Simeone per l’assalto finale - 55' - DOPPIO PALO NAPOLI! Zielinski calcia benissimo al volo di collo esterno, trovando il palo interno. Sulla respinta tiro di Lobotka deviato da Osimhen, e prodigioso intervento di Carnesecchi che ...tuttonapoli