Atalanta | de Roon festeggia i 33 anni | 'Il ciclo di Gasperini continua'

Un’Atalanta che vince e convince a Napoli, dove finisce 3-0 per la squadra di Gasperini. Un bel modo per festeggiare il 33esimo compleano per Marten De Roon : “Questa vittoria è il miglior regalo di ... (sportface)

Napoli-Atalanta: il tabellino

De Roon: "Il Napoli non è fuori dalla corsa Champions"

Napoli-Atalanta, pagelle Mediaset: Osimhen si sbatte. Raspadori non si vede mai - Il Napoli ha perso in maniera impietosa contro l'Atalanta. Le pagelle della redazione di SportMediaset hanno valutato la prestazione della squadra azzurra.areanapoli