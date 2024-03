Atalanta da applausi a Napoli | blindata la qualificazione in Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Colpaccio Champions dell’che, vincendo 3-0 a, inizia come meglio non poteva il ciclo di ferro del rush finale da 14 partite in 56 giorni. La netta vittoria nel lunch match al Maradona è pesantissima per la classifica dei nerazzurri e di fatto blinda la prossimaeuropea, che rappresenta l’obiettivo minimo stagionale della Dea. Che dopo questo successo ha un vantaggio di cinque punti sul, oltre al confronto diretto favorevole (ribaltata la sconfitta per 1-2 dell’andata), con una partita in più da recuperare rispetto agli azzurri. Di fatto l’torna dacon la sicurezza di aver messo un’ipoteca quasi decisiva sul sesto posto, per cui da adesso la squadra di Gasperini punterà solo alla rimonta ...