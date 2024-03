Atalanta cala il tris al Maradona | Napoli ko con Miranchuk | Scamacca e Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'si impone oggi 3-0 in trasferta sul, torna a vincere dopo 4 giornate e si rilancia nella corsa a un posto in Champions League. A decidere la sfida deli gol nel primo tempo dial 26' eal 45' e quello dial 43' della ripresa. Ora in classifica i bergamaschi sono sesti con 50 punti, 4 in meno del Bologna quarto. Pesante ko per i partenopei, che mancano la vittoria per la terza partita di fila, restano al 7° posto a quota 45 e vedono ridursi drasticamente le possibilità di giocare nell'Europa che conta la prossima stagione. Subito pericolosa la squadra ospite al 3' con una palla verticale che premia la corsa di, infilatosi nel corridoio centrale. Stretto dal ...