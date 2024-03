“Assurdo | guardate cos’ha fatto” Josh | nuovo choc dopo la lite con Varrese | le minacce e la rottura da Monia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) “Comunqueha cancellato il profilo IG”. Il fratello di Greta Rossetti disotto i riflettori. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di lui e non certo – come tutti sanno – per fatti che riguardano il gossip. Prima il tentativo di aggressione nei confronti di Massimilianola sera della finale del Grande Fratello, poi levia radio al giornalista Gabriele Parpiglia. Adesso uncaso. La segnalazione arriva direttamente da un utente su X. Ma tanti altri commentatori hanno notato la stessa cosa. E si stanno domandando cosa sia successo. Da ieri il profilo Instagram diCarter Rossetti è sparito da Instagram. Non si sa al momento questa novità a cosa sia dovuta. Qualcuno ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di una decisione presa da lui ...