Aspettando Lazio-Juventus | alcune curiosità e ricorrenze

(Di sabato 30 marzo 2024)storiche diSabato 30 marzo, alle ore 18.00, allo stadio Olimpico si sfideranno: ricordiamostoriche delle sfide disputate nella Capitale. Nella storia biancocelestesignifica soprattutto l’ultimo gol di Luciano Re Cecconi (3 ottobre 1976) mentre in quella bianconera equivale all’ultima partita di Carlo Bigatto (21 dicembre 1930), prima bandiera della Vecchia Signora. Il 4 novembre 1934 Virgilio Felice Levratto realizzò la prima rete con la. Anche Luigi Milano, ma quattro anni dopo realizzò la prima rete in biancoceleste. Il 6 ottobre del 1940 si disputò la prima giornata in Serie A. Un turno che rappresenta il ...

A pochi giorni dal via della Milano-Sanremo che quest’anno parte da Pavia, ci sono le prime disposizioni ufficiali in vista della Classica di primavera. E i primi Lavori . In Strada Nuova, tra ... (ilgiorno)

Serie A, tutto sulla corsa Champions: al via la volata finale, i precedenti - Per avere la certezza toccherà aspettare fine stagione ... Al momento il distacco tra la quinta (Roma) e la nona (Lazio) è di otto punti e c'è ancora il derby da giocare. Con il quinto posto e con ...lalaziosiamonoi

San Paolo: cantiere aperto, Aspettando l’ok per la Radioterapia - L’occasione della conferenza stampa per la consegna dei kit ai nuovi nati messi a disposizione dalla Regione Lazio, è stata l’occasione per la direttrice generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga, ...trcgiornale

Prime Pagine: "Kean storia assurda"; "Il Maradona abbraccia Jesus" - Tuttosport dedica la prima pagina a Moise Kean, in campo oggi contro la Lazio complici le assenze di Vlahovic e Milik. L'attaccante, come si legge, non segna da un anno, ma Allegri si aspetta molto da ...gianlucadimarzio