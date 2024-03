(Di sabato 30 marzo 2024) Se Potessi Dirti Addio Nella serata di ieri,29, su Rai1 il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima puntata di Se Potessi Dirti Addio ha intrattenuto .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Jungle Cruise è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald ha incollato davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Eleonora Abbagnato. Una Stella che Danza segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef 12 ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Rush Hour – Due mine vaganti arriva a .000 spettatori (%). ...

Ascolti tv venerdì 29 marzo 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 29 marzo 2024? Su Rai 1 è andato in onda la Via ... (tpi)

Per Via Crucis Papa ricorda umanita' dolente tra guerre e ingiustizie: In tanti giovani, in attesa di chi ascolti il loro grido di dolore. Nei troppi anziani scartati. Nei detenuti e in chi e' solo. Nei popoli piu' sfruttati e dimenticati. Infine, un pensiero il Papa lo ...

Papa Francesco, niente Via Crucis del Venerdì Santo: l'annuncio all'ultimo momento. Le sue meditazioni anche sulla 'follia della guerra': La decisione è stata comunicata all'ultimo momento, nella serata del Venerdì santo , dalla Sala ... 'in tanti giovani, in attesa di chi ascolti il loro grido di dolore', 'nei troppi anziani scartati', '...