Ascolti TV | Venerdì 29 marzo 2024 Quasi 4 milioni per il Rito della Via Crucis 20 5% | Se Potessi Dirti Addio debutta al 16 9% 2 | 85 mln Ore 14 supera il milione 8 8%

(Di sabato 30 marzo 2024) SeNella serata di ieri,29, su Rai1 ilViapresieduto da Papa Francesco, in onda dalle 20:59 alle 22:30, ha conquistato 3.940.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 la prima puntata di Se, dalle 21:34 alle 23:37, ha intrattenuto 2.851.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 Jungle Cruise è la scelta di 805.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald ha incollato davanti al video 822.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Eleonora Abbagnato. Una Stella che Danza segna 522.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.185.000 ...

Tutti i dati dell'Auditel per la serata di ieri venerdì 29 marzo . Su Rai1, la proposta era il Rito della Via Crucis dal Colosseo. Su Canale 5 la prima puntata della fiction "Se potessi dirti ... (fanpage)

Se Potessi Dirti Addio Nella serata di ieri, Venerdì 29 marzo 2024, su Rai1 il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco, in onda dalle 20:59 alle 22:30, ha conquistato 3.940.000 ... (davidemaggio)

Ascolti tv 29 marzo 2024: Via Crucis, Se potessi dirti addio - Dati Auditel: Ascolti tv di venerdì 22 marzo 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " La via Crucis " contro " Se potessi dirti addio " . Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 29 ...

Per Via Crucis Papa ricorda umanita' dolente tra guerre e ingiustizie: In tanti giovani, in attesa di chi ascolti il loro grido di dolore. Nei troppi anziani scartati. Nei detenuti e in chi e' solo. Nei popoli piu' sfruttati e dimenticati. Infine, un pensiero il Papa lo ...