(Di sabato 30 marzo 2024) Per l'esordio di 'Se Potessi Dirti Addio'su Canale 5 2.851.000 spettatori e il 16.9% diIl Rito della Viadel, trasmesso ieri su, è stato seguito da 3.940.000 spettatori con il 20.5% dirisultando il programma più seguito tra quelli di prime time. Su Canale 5 l'esordio della nuova

(Adnkronos) – L'incontro amichevole di calcio Italia- Ecuador , in onda ieri su Rai1 , è stato visto da 5.104.000 spettatori con il 25.7% di share, risultando il programma più visto del prime time di ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – L'incontro amichevole di calcio Italia- Ecuador , in onda ieri su Rai1 , è stato visto da 5.104.000 spettatori con il 25.7% di share, risultando il programma più visto del prime time di ... (webmagazine24)

Ascolti tv, oltre il 20% di share per la Via Crucis Venerdì Santo su Rai1 - Per l'esordio di 'Se Potessi Dirti Addio'su Canale 5 2.851.000 spettatori e il 16.9% di share ...adnkronos

Il Volo, attraverso le asperità ‘Ad Astra’: «Bisogna rialzarsi e lottare, sempre. Il dubbio è la risposta» - E se non esiste astrum senza asperitas, anche una volta raggiunta la vetta non ci si può fermare. Ogni caduta, ogni scivolone, ogni conquista guarda oltre, inseguendo il dubbio. Come vivete l’uscita ...funweek

Ascolti tv, oltre 5 milioni su Rai1 per amichevole Azzurri con Ecuador - (Adnkronos) – L'incontro amichevole di calcio Italia-Ecuador, in onda ieri su Rai1, è stato visto da 5.104.000 spettatori con il 25.7% di share, risultando il programma più visto del prime time di dom ...sardegnareporter