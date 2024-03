Ascolti tv di venerdì 29 marzo 2024 | Rito la Via Crucis 20 5% | Se potessi dirti addio 16 9% | Dati Auditel

Tutti i dati dell'Auditel per la serata di ieri venerdì 29 marzo . Su Rai1, la proposta era il Rito della Via Crucis dal Colosseo. Su Canale 5 la prima puntata della fiction "Se potessi dirti ... (fanpage)

Se Potessi Dirti Addio Nella serata di ieri, Venerdì 29 marzo 2024, su Rai1 il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco, in onda dalle 20:59 alle 22:30, ha conquistato 3.940.000 ... (davidemaggio)

Per Via Crucis Papa ricorda umanita' dolente tra guerre e ingiustizie: In tanti giovani, in attesa di chi ascolti il loro grido di dolore. Nei troppi anziani scartati. Nei detenuti e in chi e' solo. Nei popoli piu' sfruttati e dimenticati. Infine, un pensiero il Papa lo ...

Papa Francesco, niente Via Crucis del Venerdì Santo: l'annuncio all'ultimo momento. Le sue meditazioni anche sulla 'follia della guerra': La decisione è stata comunicata all'ultimo momento, nella serata del Venerdì santo , dalla Sala ... 'in tanti giovani, in attesa di chi ascolti il loro grido di dolore', 'nei troppi anziani scartati', '...