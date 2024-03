Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 29 marzo 2024

(Di sabato 30 marzo 2024)tv: idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha totalizzato 3940 spettatori (20,45% di share); su Canale5 la fiction Se potessi dirti addio ha avuto 2851 spettatori (share 16,94%). Il film Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald su Italia1 ha ottenuto 882 spettatori (5,10%); su Rai2 il film Jungle Cruise ha portato a casa 805 spettatori (4,74%); il docufilm Eleonora Abbagnato – Una stella che danza su Rai3 ha conquistato 522 spettatori (2,92%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1185 spettatori (8,57%) e su La7 il programma satirico Propaganda Live ...

