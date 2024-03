Arriva il “femminile sovraesteso” | si dirà “la rettrice” | anche se è uomo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 30 marzo 2024) Ci mancava solo questa. L’Università di Trento ha recentemente aggiornato il proprio regolamento generale, scegliendo di adottare una forma di linguaggio che dà priorità al genere. Questa scelta, dicono loro, è stata intrapresa per promuovere la parità di genere all’interno dell’ambiente accademico. La riforma del regolamento vede l’introduzione del “” nel riferimento alle cariche e nei termini di genere. Questa decisione si inserisce in un percorso già avviato nel 2017, quando l’Università di Trento aveva adottato delle linee guida per un uso del linguaggio che rispettasse le differenze di genere, culturali e identitarie. Leggi: La nuova frontiera: un nonno trans allatta il nipotino Stop alla follia gender: la sanità inglese dice basta ai bloccanti della pubertà La scelta di ...