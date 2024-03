“Armi e missili a lungo raggio o dovremo ritirarci” | Zelensky torna a bussare alla porta di Biden “Congresso Usa? Persi 6 mesi”

(Di sabato 30 marzo 2024) Più sistemi di difesa aerea, più. L’Ucrainaa chiedere aiuti militari agli Stati Uniti altrimenti le sue forze armate saranno costrette a “ritirarsi, passo dopo passo”. Così dice il capo dello Stato Volodymyrche sbrigativamente ha rinfacciato agli americani che, a cadelle dispute interne al, “abbiamo perso sei” e il riferimento è ai 60 miliardi di nuovi aiuti militari. E ha parlato anche il ministro della Difesa Rustem Umerov, il quale ha avuto una conversazione telefonica con il capo del Pentagono, Lloyd Austin., in un’intervista al Washington Post, èto a chiedere iAtacms. L’obiettivo? Colpire aeroporti e aerei in Crimea. Non si tratta dia ...

