Arianna Fontana pronta ad una nuova sfida | “Nella prossima stagione punto a gareggiare anche nello speed skating”

(Di sabato 30 marzo 2024) Di ritorno in Italia dai Campionati Mondiali di short track a Rotterdam, in cui si è messa al collo il bronzo nei 1000 metri dopo due anni di assenza dalle competizioni internazionali,ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport facendo ildella situazione sulle vicende spinose (giudiziarie e non) dell’ultimo periodo e confermando inoltre la sua intenzione di cominciare adallain vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. “Dopo l’Olimpiade di Pechino, siamo stati a Roma per la riconsegna del tricolore. In quell’occasione c’è stato un incontro con la Federazione e il CONI, dove c’è stata la riconferma che volevo arrivare alle ...