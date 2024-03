(Di sabato 30 marzo 2024) Anche nel prossimo consiglio comunale si parlerà dell’del Senio affacciato su via, ancora solcato da varie rotture arginali che dal maggio 2023 a oggi non sono state ripristinate, o lo sono state solo parzialmente. A depositare un’interrogazione all’amministrazione è il consigliere di Italia Viva Alessio Grillini: "Su un gruppo di case abitato da undici famiglie incombono ancora ben due rotture ancora oggi non ripristinate, senza considerare una rottura più distante, a monte, nei pressi di Tebano – scrive Grillini –. L’di competenza del Comune di Faenza è eroso, e in molti punti presenta evidenti collassi. Un dato in controtendenza rispetto all’opposto, sulafferente a Castel Bolognese, che è stato ripristinato e alzato". Viainsomma, paventa ...

Terracina , 10 gennaio 2024 – Ieri mattina c’è stato un nuovo sopralluogo nel tratto di via Ponte Rosso fino all’intersezione con via Pantanelle dove nella giornata di lunedì si è verificato un ... (ilfaroonline)

Via Argine : tenta una rapina in un esercizio commerciale . La Polizia di Stato trae in arresto un uomo Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ... (puntomagazine)

"Argine su via Casale. Lato faentino da sistemare" - Interrogazione di Grillini (Italia Viva) da discutere in consiglio comunale "Qui vivono undici famiglie. La parte di Castel Bolognese è stata ripristinata".ilrestodelcarlino

Via Crucis notturna tra le strade di Parma con il vescovo Solmi - Le foto - Via Crucis lungo le strade di Parma da piazzale Pablo sino a piazza Garibaldi. La processione, con il vescovo di Parma Enrico Salmi è partita dalla chiesa di Santa Maria della Pace in piazzale Pablo.gazzettadiparma

Cantiere sul Tresinaro al via - A Rubiera inizierà un importante intervento sul Tresinaro per rinforzare gli argini e prevenire cedimenti in caso di piene. Lavori finanziati dal Pnrr e cruciali per la protezione civile.ilrestodelcarlino