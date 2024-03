Arezzo | terremoto a Pieve Santo Stefano | scossa di magnitudo 2 4

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 –oggi nel comune di). Una serie di scosse è stata registrata dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Nessun allarme tra la popolazione. Le più forti sono entrambe di2.4, ad una profondità di circa 9 chilometri nella zona compresa tra le località di Castelnuovo e Brancialino, registrate la prima alle 11.49 e l'altra alle 13.10. Oltre una decina, però, complessivamente sono state le scosse registrate dicompreso tra 0.8 e 2.4. Non si registrano problematiche: le scosse che sono state avvertite solo da una minima parte della popolazione. Non si registrano danni. La zona colpita è periferica e non particolarmente abitata.