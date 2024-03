Archiviato il caso Mark Caltagirone | “Pamela Prati non fu truffata”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il gip di Roma hal’indagine nata dalla denuncia presentata danel 2019 a carico delle sue due ex agenti Eliana Michelazzo ePerricciolo per la vicenda del finto matrimonio con. Per il giudice, come riporta Fanpage, la showgirl non fuma si trattò di "un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali". Unquindi, si legge, che avrebbe garantito "un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento". Sulla vicenda il pm aveva chiesto l’archiviazione nel 2021 a cui si erano opposti i legali della. Ora però il gip ha messo ...