Appello ospedale Cardarelli | a Pasquetta no alcol per barbecue

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiParte undall‘di Napoli a non usare, nel giorno di, “pero fuochi, si rischia la vita”. Aal reparto Terapia Intensiva Grandi Ustionati del, il Centro di riferimento regionale cui afferiscono pazienti anche da fuori regione, “tradizionalmente arrivano pazienti in condizioni molto gravi, a causa di ustioni estese e profonde causate dalla combustione di, utilizzato impropriamente per accendere fuochi o. Nel 2023 durante tutto l’anno sono stati 30 i feriti gravi che sono stati accolti dal reparto grandi ustionati a causa di combustione dovuta all’accensione di fuochi con sostanze infiammabili e in 6 casi le ...

