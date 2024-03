Appalti Rfi ai “Casalesi” | attese le prime dichiarazioni da pentito di Sandokan Schiavone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 30 marzo 2024) Casal di Principe. I legami con la politica e l’imprenditoria, il connesso tema del controllo deglipubblici, oltre ai tanti omicidi irrisolti: ci si attende molto dal nuovo collaboratore di giustizia Francesco “, fino a poco fa padrino, anche dal carcere duro, del clan dei, e custode di tanti segreti. Il suo esordio comepotrebbe arrivare in uno degli ultimi e più importanti processi sui colletti bianchi del clan, quello ai funzionari di Rete Ferroviaria Italiana per glia ditte ritenute colluse in cambio di soldi e regali. Trentacinque gli arresti nel maggio del 2022 e 69 gli indagati in totale per reati gravi quali l’associazione camorristica, e altre fattispecie con l’aggravante mafiosa come l’estorsione, l’intestazione fittizia ...