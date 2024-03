Anziano uccide moglie | poi si suicida

(Di sabato 30 marzo 2024) 10.28 Un uomo di 83 anni ha ucciso la78enne sparandole con una pistola, poi si è tolto la vita usando la stessa arma. Il fatto è avvenuto a Cecchina, una frazione di Albano Laziale ai Castelli Romani. Sul posto i Carabinieri. I due coniuigi non avevano figli ed erano entrambi malati oncologici. Secondo quanto scritto su un biglietto che è stato rinvenuto dai militari, l'omicidio-suicidio era stato concordato.

