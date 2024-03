Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 | Matteo Finisce In Carcere!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 30 marzo 2024)Il8: la truffa in cuiè stato coinvolto emerge e il ragazzo viene arrestato. Umberto riesce a non essere minimamente coinvolto nelle indagini! Ilprosegue e, nel corsoprossime puntate, perla situazione inizierà ad essere molto seria. Infatti la sua truffa verrà alla luce e sarà proprio lui a pagare il conto più alto con la giustizia, sebbene dietro tutto questo ci sia in realtà Umberto. Ma ecco che cosa sta per succedere.Il8: viene alla luce la truffa di! Nel corsopuntate in onda de ...