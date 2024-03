Anticipazioni Amici | serale 30 marzo | eliminato e ospiti

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) Sono rimasti in 13 aldidi Maria De Filippi, tanti sono coloro che si esibiranno e sfideranno nella seconda puntata in onda sabato 30su Canale 5. Alla vigilia della Pasqua, Maria De Filippi torna in TV con un nuovo appuntamento con la scuola del talento Mediaset. In gara 13 tra cantanti e ballerini divisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di docenti. Sul palco deldi, sabato 30, vedremo: HOLDEN, PETIT, DUSTIN E MARISOL(SQUADRA ZERBI-CELENTANO)MARTINA, LIL JOLIE, GAIA E GIOVANNI(SQUADRA PETTINELLI-TODARO)MIDA, SARAH, LUCIA, NICHOLAS E SOFIA(SQUADRA CUCCARINI-EMANUEL LO) In giuria i tre personaggi confermati dalla scorsa edizione: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. A loro il compito di giudicare le ...