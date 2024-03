Anomalia sui conti Bnl | i clienti si trovano addebiti multipli e saldi azzerati Poi la banca risolve il problema

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 30 marzo 2024) Nel mattino di oggi, sabato 30 marzo, diversidi Bnl,del gruppo Bnp Paribas, hanno registratosul proprio conto corrente, con il risultato di vedere in alcuni casi il saldo azzerato o negativo. Si è tratto di untecnico a cui l’istituto di credito ha provveduto a rimediare nel giro di qualche ora. “Informiamo che è stata ripristinata la situazione corretta relativa all’che ha generatosui movimenti di conto corrente”, si legge in un messaggio pubblicato dall’istituto sui propri account social. “Il numero del Servizio, che prima non era raggiungibile per l’eccessivo volume di chiamate in entrata, sta tornando regolarmente accessibile anche grazie al ...