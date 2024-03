Anna Bellisario morta per un tiramisù non vegano | la procura chiede il processo per i produttori del dolce

Anna Bellisario era morta lo scorso anno dopo aver mangiato un tiramisù venduto come vegano e che invece conteneva tracce di latte: la 20enne era fortemente allergica al latte ed è andata in pochi ... (fanpage)

Il Procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Loiero e per la madre Giov Anna Anoia, rispettivamente legale rappresentante ... (today)

Milano: morta per tiramisù, chiesto processo per i produttori - La Procura di Milano ha chiesto di processare G.L. e G.A., il 36enne e la 61enne rispettivamente titolare e socia dell'azienda alimentare GLG srl, imputati per l'omicidio colposo in concorso della 20e ...ticinonotizie

Il tiramisù non era vegano e causò la morte di una ventenne: chiesto il processo per i produttori - Il tiramisù non era vegano e causò la morte di Anna Bellisario, vent’anni appena. Ora per i produttori è stato chiesto il processo, l’accusa è di omicidio colposo. La ragazza il 26 gennaio dello ...unionesarda

Morta per tiramisù non vegano, per i produttori chiesto processo - Anna Bellisario è morta l’anno scorso a causa delle tracce di latte che conteneva il dolce: la 20enne era fortemente allergica ed è andata in pochi minuti in shock anafilattico ...tg24.sky