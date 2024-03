Angelina Jolie e Brad Pitt | la battaglia per il divorzio si avvicina alla fine | l’attore sta rinunciando alla custodia condivisa dei figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Lalegale trapotrebbe presto arrivare a una. Secondo una fonte sentita dal DailyMail la coppia è in trattativa e potrebbe arrivare a un accordo entro l’estate:avrebbe infatti rinunciatodeiche ha con la sua ex moglie. Secondo la fonte, che ha inizialmente inseguito un accordo per avere ladei seial 50%, ora avrebbe abbandonato questo obiettivo. Complice nella scelta anche l’età dei: Maddox, 22 anni, Pax, 20 anni e Zahara, 19 anni, sono infatti maggiorenni, mentre Shiloh, 17 anni, arriverà ai 18 a maggio. ...