Ancora uno stop per la Gevi Napoli Basket | L’Umana Reyer Venezia si impone per 90-97

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 30 marzo 2024)– Umana: PRIMO QUARTOsisul campo della Generazione Vincente. Partono meglio i padroni di casa, che coinvolgono Zubcic e Sokolowski al tiro e sfruttano l’esplosività del rientrante Brown in contropiede per siglare l’8-2 di break iniziale contro Tessitori e compagni. Dopo un timeout chiamato da coach Spahija,risponde con i tagli efficaci di Tucker in transizione e le bombe di Heidegger e Simms che siglano il sorpasso orogranata sul 10-12. Al di là di un tap-in di G. De Nicolao e di uno squillo di Pullen in penetrazione,continua a fare la partita e a capitalizzare dalla ...