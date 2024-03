Ancelotti | «Vinicius? La gente che lo attacca | parla soltanto per dare aria alla bocca»

(Di sabato 30 marzo 2024)hato in conferenza stampa per presentare il match del Real Madrid contro l’Atletico Bilbao. Il tecnico italiano hato della situazione die del periodo difficile che sta attraversando l’nte brasiliano a causa del razzismo. L’altro giorno hai potuto assistere all’amichevole tra Spagna e Brasile al Bernabéu. Cosa hai pensato? C’era Endrick.è scoppiato in lacrime e le immagini hanno fatto il giro del mondo. A te, che parli molto con lui, cosa ne pensi? «Ho visto la partita. Mi è piaciuta, è stata una partita divertente, bella… amichevole, ma molto competitiva. Mi è piaciuta. Perè una questione molto importante, che prende molto sul serio. Questo è ciò che dobbiamo fare tutti, prendere la questione molto sul ...

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare quanto accaduto a Vinicius : il brasiliano, nei giorni scorsi, si era sfogato per i tanti insulti razzisti ... (calcioweb.eu)

Vinicius, parla Ancelotti: “Lacrime da prendere sul serio, senza dare aria alla bocca” - Vigilia importante per la capolista Real Madrid. Il giorno di Pasqua si concluderà con la sfida casalinga con l'Athletic Bilbao in programma domani domenica 31 marzo alle 21.00, ma Carlo Ancelotti tuo ...derbyderbyderby

Caso Vinicius, interviene Ancelotti: “è una questione molto importante per lui” - Carlo Ancelotti commenta il caso Vinicius: le parole del tecnico italiano del Real Madrid dopo lo sfogo del calciatore ...calcioweb.eu

REAL MADRID - Ancelotti: "Mi spiace per Vinicius, la questione razzismo è da prendere sul serio" - Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare quanto accaduto a Vinicius: "È una questione molto importante per lui e dobbiamo prenderla sul serio. Non ha ...napolimagazine